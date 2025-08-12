Juliana Oliveira pede indenização de R$ 150 mil em processo de Otávio Mesquita A disputa judicial entre a comediante Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita ganhou um novo... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 08h39 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h39 ) twitter

A disputa judicial entre a comediante Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita ganhou um novo capítulo. A defesa de Juliana solicitou uma indenização de R$ 150 mil, em reação a um processo movido por ele no dia 8 de agosto.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

