Juliana Oliveira pede indenização de R$ 150 mil em processo de Otávio Mesquita
A disputa judicial entre a comediante Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita ganhou um novo...
A disputa judicial entre a comediante Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita ganhou um novo capítulo. A defesa de Juliana solicitou uma indenização de R$ 150 mil, em reação a um processo movido por ele no dia 8 de agosto.
A disputa judicial entre a comediante Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita ganhou um novo capítulo. A defesa de Juliana solicitou uma indenização de R$ 150 mil, em reação a um processo movido por ele no dia 8 de agosto.
Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: