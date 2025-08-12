Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Juliana Oliveira pede indenização de R$ 150 mil em processo de Otávio Mesquita

A disputa judicial entre a comediante Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita ganhou um novo...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Juliana Oliveira pede indenização de R$ 150 mil em processo de Otávio Mesquita Portal Pop Mais

A disputa judicial entre a comediante Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita ganhou um novo capítulo. A defesa de Juliana solicitou uma indenização de R$ 150 mil, em reação a um processo movido por ele no dia 8 de agosto.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.