Julieta Social,coletivo musical de SãoPaulo, lança seu primeiro single, “Casos de Colômbia” Julieta Social é mais do que uma banda — é um projeto coletivo que surge do... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

julieta social Portal Pop Mais

Julieta Social é mais do que uma banda — é um projeto coletivo que surge do encontro entre artistas em movimento. Criada a partir da união de diferentes trajetórias musicais e experiências pessoais, a Julieta nasce com pilares bem definidos, mas sem amarras fixas: a ideia é promover a troca, o acolhimento e a criação coletiva como fundamentos de sua identidade artística. O grupo lançou recentemente seu single de estreia, “Casos de Colômbia”, chegando com os pés na porta e refletindo sobre as confusões de novos momentos. A faixa vem acompanhada de videoclipe, dirigido por Ignácio Fariña.

Para saber mais sobre essa nova proposta musical, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Lorde afirma que terapia com MDMA ajudou a superar traumas – O que diz a ciência sobre esse tratamento?

Pai de produtor baiano expõe Dona Ruth após polêmica com indenizações em acidente de Marília Mendonça

Defesa de Dona Ruth rebate acusações sobre ficar com 50% do seguro das vítimas em queda de avião: “Inverdades”