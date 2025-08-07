Junior Lima revela que enfrentou 20 anos de terapia por causa de boatos sobre sua sexualidade: “Me atrapalha até hoje” Aos 40 anos, Junior Lima decidiu abrir o coração e compartilhar uma das maiores dores de... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h18 ) twitter

Aos 40 anos, Junior Lima decidiu abrir o coração e compartilhar uma das maiores dores de sua vida: os impactos dos boatos maldosos sobre sua sexualidade, que começaram ainda na adolescência e o acompanharam por décadas. Em entrevista recente, o cantor revelou que precisou de 20 anos de terapia para conseguir lidar com os traumas causados pelas especulações que surgiram quando ele ainda era apenas um garoto no auge da fama ao lado da irmã, Sandy.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a história de superação de Junior Lima.

