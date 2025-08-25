Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Justiça da Califórnia nega liberdade condicional aos irmãos Menendez após mais de 30 anos de prisão

A Justiça da Califórnia decidiu, nesta semana, negar a liberdade condicional de Erik e Lyle Menendez, condenados em 1996 pelo assassinato...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A Justiça da Califórnia decidiu, nesta semana, negar a liberdade condicional de Erik e Lyle Menendez, condenados em 1996 pelo assassinato de seus pais, José e Kitty Menendez, em um caso que chocou os Estados Unidos no final dos anos 1980.

Para mais detalhes sobre essa decisão polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.