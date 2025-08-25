Justiça da Califórnia nega liberdade condicional aos irmãos Menendez após mais de 30 anos de prisão A Justiça da Califórnia decidiu, nesta semana, negar a liberdade condicional de Erik e Lyle Menendez, condenados em 1996 pelo assassinato... Portal Pop Mais|Do R7 24/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 24/08/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça da Califórnia decidiu, nesta semana, negar a liberdade condicional de Erik e Lyle Menendez, condenados em 1996 pelo assassinato de seus pais, José e Kitty Menendez, em um caso que chocou os Estados Unidos no final dos anos 1980.

Para mais detalhes sobre essa decisão polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Zé Felipe detona Dado Dolabella após confusão com Luan Pereira: “Em Goiás, levaria bala”

Ludmilla rebate críticas ao seu inglês após show em festival nos EUA: “Tô rindo com 300 mil dólares a mais na conta”

Bella Campos ironiza crítica ao aparecer com sobrancelha descolorida no Festival de Gramado