Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Justiça da Paraíba autoriza mandado de busca e apreensão contra Hytalo Santos

A Justiça da Paraíba autorizou um mandado de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A Justiça da Paraíba autorizou um mandado de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo Santos, envolto em uma denuncia de suposta exploração sexual de menores. Os agentes buscam aparelhos eletrônicos para a investigação. A decisão é resposta a um pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.