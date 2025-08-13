Justiça da Paraíba autoriza mandado de busca e apreensão contra Hytalo Santos A Justiça da Paraíba autorizou um mandado de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo...

A Justiça da Paraíba autorizou um mandado de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo Santos, envolto em uma denuncia de suposta exploração sexual de menores. Os agentes buscam aparelhos eletrônicos para a investigação. A decisão é resposta a um pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Leia Mais em Portal Pop Mais: