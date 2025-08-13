Logo R7.com
Justiça da Paraíba proíbe contato de Hytalo Santos com menores

O influenciador Hytalo Santos está proibido de manter qualquer tipo de contato — presencial ou virtual...

Portal Pop Mais|Do R7

O influenciador Hytalo Santos está proibido de manter qualquer tipo de contato — presencial ou virtual — com os menores de idade mencionados no processo em que é investigado. O pedido foi feito pelo Ministério Público e acatado pela Justiça da Paraíba, que ainda determinou o bloqueio de todas as redes sociais do influencer.

