Justiça da Paraíba proíbe contato de Hytalo Santos com menores O influenciador Hytalo Santos está proibido de manter qualquer tipo de contato — presencial ou virtual... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h38 )

hytalo santos banido tiktok Portal Pop Mais

O influenciador Hytalo Santos está proibido de manter qualquer tipo de contato — presencial ou virtual — com os menores de idade mencionados no processo em que é investigado. O pedido foi feito pelo Ministério Público e acatado pela Justiça da Paraíba, que ainda determinou o bloqueio de todas as redes sociais do influencer.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

