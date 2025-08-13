Justiça da Paraíba proíbe contato de Hytalo Santos com menores
O influenciador Hytalo Santos está proibido de manter qualquer tipo de contato — presencial ou virtual...
O influenciador Hytalo Santos está proibido de manter qualquer tipo de contato — presencial ou virtual — com os menores de idade mencionados no processo em que é investigado. O pedido foi feito pelo Ministério Público e acatado pela Justiça da Paraíba, que ainda determinou o bloqueio de todas as redes sociais do influencer.
O influenciador Hytalo Santos está proibido de manter qualquer tipo de contato — presencial ou virtual — com os menores de idade mencionados no processo em que é investigado. O pedido foi feito pelo Ministério Público e acatado pela Justiça da Paraíba, que ainda determinou o bloqueio de todas as redes sociais do influencer.
Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: