Justiça manda Google identificar autor de ameaças de morte contra Felca
A Justiça de São Paulo determinou neste domingo (17) a quebra de sigilo do responsável por...
A Justiça de São Paulo determinou neste domingo (17) a quebra de sigilo do responsável por enviar mensagens com ameaças de morte ao youtuber Felca. A decisão estabelece que o Google, proprietário do Gmail, tem 24 horas para fornecer as informações necessárias à identificação do autor dos e-mails.
A Justiça de São Paulo determinou neste domingo (17) a quebra de sigilo do responsável por enviar mensagens com ameaças de morte ao youtuber Felca. A decisão estabelece que o Google, proprietário do Gmail, tem 24 horas para fornecer as informações necessárias à identificação do autor dos e-mails.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: