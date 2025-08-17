Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Justiça manda Google identificar autor de ameaças de morte contra Felca

A Justiça de São Paulo determinou neste domingo (17) a quebra de sigilo do responsável por...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

A Justiça de São Paulo determinou neste domingo (17) a quebra de sigilo do responsável por enviar mensagens com ameaças de morte ao youtuber Felca. A decisão estabelece que o Google, proprietário do Gmail, tem 24 horas para fornecer as informações necessárias à identificação do autor dos e-mails.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.