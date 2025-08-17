Justiça manda Google identificar autor de ameaças de morte contra Felca A Justiça de São Paulo determinou neste domingo (17) a quebra de sigilo do responsável por... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 17/08/2025 - 20h18 ) twitter

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

A Justiça de São Paulo determinou neste domingo (17) a quebra de sigilo do responsável por enviar mensagens com ameaças de morte ao youtuber Felca. A decisão estabelece que o Google, proprietário do Gmail, tem 24 horas para fornecer as informações necessárias à identificação do autor dos e-mails.

