Justiça mantém condenação de Léo Picon por chamar criança de “traficante” em vídeo
Influenciador terá que pagar R$ 100 mil por danos morais após vídeo com menor de idade no Recife viralizar nas redes sociais
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decidiu, em segunda instância, ampliar o valor da indenização por danos morais que o influenciador digital Léo Picon deverá pagar, após a divulgação de um vídeo em que chama uma criança de “traficante”, em tom de brincadeira. A indenização, inicialmente fixada em R$ 60 mil, foi elevada para R$ 100 mil por decisão unânime dos desembargadores.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decidiu, em segunda instância, ampliar o valor da indenização por danos morais que o influenciador digital Léo Picon deverá pagar, após a divulgação de um vídeo em que chama uma criança de “traficante”, em tom de brincadeira. A indenização, inicialmente fixada em R$ 60 mil, foi elevada para R$ 100 mil por decisão unânime dos desembargadores.
Para mais detalhes sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: