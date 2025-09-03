Justiça mantém condenação de Léo Picon por chamar criança de “traficante” em vídeo Influenciador terá que pagar R$ 100 mil por danos morais após vídeo com menor de idade no Recife viralizar nas redes sociais Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 22h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 22h17 ) twitter

Justiça mantém condenação de Léo Picon por chamar criança de “traficante” em vídeo Portal Pop Mais

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decidiu, em segunda instância, ampliar o valor da indenização por danos morais que o influenciador digital Léo Picon deverá pagar, após a divulgação de um vídeo em que chama uma criança de “traficante”, em tom de brincadeira. A indenização, inicialmente fixada em R$ 60 mil, foi elevada para R$ 100 mil por decisão unânime dos desembargadores.

Para mais detalhes sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

