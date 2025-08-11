Logo R7.com
Justiça no K-Pop! NewJeans derrota youtuber assediador e recebe indenização milionária; entenda o caso

O grupo de k-pop NewJeans venceu um processo contra um youtuber identificado como Sr. Shin, que, segundo decisão judicial, assediou virtualmente as integrantes com vídeos editados e comentários de cunho sexual, incluindo membros que eram menores de idade à época.

