Justiça no K-Pop! NewJeans derrota youtuber assediador e recebe indenização milionária; entenda o caso

O grupo de k-pop NewJeans venceu um processo contra um youtuber identificado como Sr. Shin, que, segundo decisão judicial, assediou virtualmente as integrantes com vídeos editados e comentários de cunho sexual, incluindo membros que eram menores de idade à época.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

