Justiça proíbe Hytalo Santos de acessar redes sociais e de ter contato com menores de idade O influenciador digital Hytalo Santos, que acumulava mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e...

O influenciador digital Hytalo Santos, que acumulava mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, perdeu o acesso às suas principais redes sociais após decisão da Justiça da Paraíba. A medida foi tomada depois que o Ministério Público apresentou uma ação civil pública pedindo não apenas o bloqueio das contas, mas também a proibição de contato com menores de idade citados no processo. A ação foi motivada por denúncias de exploração e sexualização de menores, expostas inicialmente pelo youtuber Felca, e teve repercussão imediata nas plataformas.

Para mais detalhes sobre essa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais: