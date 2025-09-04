Justin Bieber surpreende e anuncia lançamento do álbum “Swag II” para amanhã, 5 O cantor canadense Justin Bieber anunciou, de surpresa, o lançamento de seu novo álbum de estúdio,... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 12h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h39 ) twitter

Justin Bieber surpreende e anuncia lançamento do álbum

O cantor canadense Justin Bieber anunciou, de surpresa, o lançamento de seu novo álbum de estúdio, intitulado “Swag II”, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (4).

