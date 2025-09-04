Logo R7.com
Justin Bieber surpreende e anuncia lançamento do álbum “Swag II” para amanhã, 5

O cantor canadense Justin Bieber anunciou, de surpresa, o lançamento de seu novo álbum de estúdio, intitulado “Swag II”, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (4).

Não perca a chance de ficar por dentro de todos os detalhes sobre este lançamento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

