Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Kanye West anuncia show único no Brasil; pré-venda começa dia 4/9

O rapper e produtor norte-americano Kanye West, atualmente conhecido como Ye, está de volta ao Brasil....

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Kanye West confirma show no Brasil, em São Paulo, no Autódromo de Interlagos Portal Pop Mais

O rapper e produtor norte-americano Kanye West, atualmente conhecido como Ye, está de volta ao Brasil. O artista fará uma apresentação única em São Paulo, no dia 29 de novembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, um dos principais palcos de grandes festivais da capital paulista.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.