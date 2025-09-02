Kanye West anuncia show único no Brasil; pré-venda começa dia 4/9
O rapper e produtor norte-americano Kanye West, atualmente conhecido como Ye, está de volta ao Brasil. O artista fará uma apresentação única em São Paulo, no dia 29 de novembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, um dos principais palcos de grandes festivais da capital paulista.
