Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Karol G recebe fãs na porta de hotel em São Paulo; veja vídeo

Karol G demonstrou carinho pelo público brasileiro ao atender fãs na porta do Rosewood Hotel, em...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Karol G Portal Pop Mais

Karol G demonstrou carinho pelo público brasileiro ao atender fãs na porta do Rosewood Hotel, em São Paulo, nesta quinta-feira (4). A cantora parou para conversar, posar para fotos e ainda exibiu simpatia ao vestir uma camisa da seleção brasileira e segurar uma bandeira personalizada entregue por admiradores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.