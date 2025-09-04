Karol G recebe fãs na porta de hotel em São Paulo; veja vídeo
Karol G demonstrou carinho pelo público brasileiro ao atender fãs na porta do Rosewood Hotel, em...
Karol G demonstrou carinho pelo público brasileiro ao atender fãs na porta do Rosewood Hotel, em São Paulo, nesta quinta-feira (4). A cantora parou para conversar, posar para fotos e ainda exibiu simpatia ao vestir uma camisa da seleção brasileira e segurar uma bandeira personalizada entregue por admiradores.
