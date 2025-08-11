Katy Perry é multada por gravar clipe em Patrimônio Mundial da Unesco Katy Perry foi multada em 5.197 euros (cerca de R$ 33 mil) pelo Ministério da Agricultura,... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Katy Perry é multada por gravar clipe em Patrimônio Mundial da Unesco Portal Pop Mais

Katy Perry foi multada em 5.197 euros (cerca de R$ 33 mil) pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Meio Ambiente da Espanha. A cantora gravou o clipe da faixa “Lifetimes” no Parque Natural de Ses Salines, nas Ilhas Baleares — uma área de proteção ambiental.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Nicole Bahls rebate críticas após dança atrapalhada na ‘Dança dos Famosos: “Foi um aprendizado”

influenciadora expõe suposto abuso psicológico de Alexandre Correa

Após recado de Zeca Pagodinho, Justin Bieber faz post com música brasileira; saiba qual