Katy Perry é multada por gravar clipe em Patrimônio Mundial da Unesco

Katy Perry foi multada em 5.197 euros (cerca de R$ 33 mil) pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Meio Ambiente da Espanha.

Katy Perry foi multada em 5.197 euros (cerca de R$ 33 mil) pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Meio Ambiente da Espanha. A cantora gravou o clipe da faixa “Lifetimes” no Parque Natural de Ses Salines, nas Ilhas Baleares — uma área de proteção ambiental.

