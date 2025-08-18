Logo R7.com
Katy Perry leva choque durante performance ao vivo no México; assista

Katy Perry passou por um susto durante uma apresentação da turnê The Lifetimes Tour, realizada recentemente...

Katy Perry passou por um susto durante uma apresentação da turnê The Lifetimes Tour, realizada recentemente na Cidade do México.

Para saber mais sobre esse incidente e a reação da cantora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

