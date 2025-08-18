Katy Perry leva choque durante performance ao vivo no México; assista Katy Perry passou por um susto durante uma apresentação da turnê The Lifetimes Tour, realizada recentemente... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h18 ) twitter

Katy Perry leva choque em show no México durante “The Lifetimes Tour” Portal Pop Mais

Katy Perry passou por um susto durante uma apresentação da turnê The Lifetimes Tour, realizada recentemente na Cidade do México.

Para saber mais sobre esse incidente e a reação da cantora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

