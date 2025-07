Kéfera se irrita com a febre do “morango do amor” e desabafa nas redes: “Não aguento mais!” Nos últimos dias, quem abriu o TikTok ou o Instagram certamente esbarrou em algum vídeo falando... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h39 ) twitter

Kéfera se irrita com a febre do Portal Pop Mais

Nos últimos dias, quem abriu o TikTok ou o Instagram certamente esbarrou em algum vídeo falando sobre… o morango do amor. O doce virou um verdadeiro fenômeno nas redes. Mas nem todo mundo está achando graça na nova obsessão coletiva da internet. A atriz e influenciadora Kéfera Buchmann usou seus stories para desabafar sobre o assunto, mostrando irritação com a enxurrada de conteúdos relacionados ao doce.

Para saber mais sobre a opinião de Kéfera e a febre do morango do amor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

