Kelly Key dá apartamento para a filha perto de sua cobertura: ‘uma menina pronta’

Kelly Key deu um presente e tanto para a filha Suzanna Freitas, de 24: um apartamento novinho no mesmo prédio em que fica sua cobertura para as férias no Brasil. A novidade foi compartilhada pela cantora no Instagram nesta terça-feira (2), sem revelar detalhes sobre valor ou fotos do imóvel, mas transbordando orgulho e alegria.

