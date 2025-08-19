Logo R7.com
Key Alves e Bruno Rosa revelam que estão esperando uma menina

Nesta terça-feira (19), a jogadora de vôlei e influenciadora Key Alves e o cantor sertanejo Bruno...

Nesta terça-feira (19), a jogadora de vôlei e influenciadora Key Alves e o cantor sertanejo Bruno Rosa realizaram um chá revelação em Barueri, na Grande São Paulo, para anunciar o sexo do primeiro filho do casal. Com cerca de 100 convidados e clima de festa country, o evento confirmou o que muitos já suspeitavam: eles estão esperando uma menina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa celebração especial!

