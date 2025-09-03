Kim Kardashian é criticada após filha de 12 anos aparecer com piercing; veja
Kim Kardashian está sob fogo cruzado nas redes sociais após sua filha, North West, de 12 anos, aparecer com um piercing dermal na mão durante uma viagem a Roma. A decisão da empresária gerou preocupações entre os fãs sobre a segurança e a saúde da criança, que foi vista com a joia no dedo médio.
