Kylie Minogue desembarca em SP para show histórico; conheça o setlist A diva pop está de volta ao Brasil e a contagem regressiva já está no fim!... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 14h39

A diva pop está de volta ao Brasil e a contagem regressiva já está no fim! Nesta sexta-feira, 15 de agosto, Kylie Minogue vai transformar o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em uma verdadeira pista de dança, reunindo seus maiores clássicos, faixas intimistas e as novidades de “Tension II”, álbum lançado em 2024.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes desse show imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

