Ladrões roubam US$ 7 mil em bonecos Labubu de loja nos EUA
Um grupo de ladrões mascarados roubou cerca de US$ 7 mil em bonecos Labubu de uma...
Um grupo de ladrões mascarados roubou cerca de US$ 7 mil em bonecos Labubu de uma loja na região de Los Angeles, nos EUA, na semana passada, segundo autoridades.
Um grupo de ladrões mascarados roubou cerca de US$ 7 mil em bonecos Labubu de uma loja na região de Los Angeles, nos EUA, na semana passada, segundo autoridades.
Para mais detalhes sobre este crime inusitado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este crime inusitado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: