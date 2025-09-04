Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes da apresentação: “Decisão dolorosa”
Os fãs que aguardavam ansiosamente pelo show de Lady Gaga em Miami na noite desta quarta-feira (3/9) foram surpreendidos com um anúncio de cancelamento feito pouco antes da apresentação. A cantora, atualmente em turnê com a The MayhemBall, explicou que forçou a voz durante o último ensaio e, por orientação médica, não poderia subir ao palco.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
