Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes da apresentação: “Decisão dolorosa”

Os fãs que aguardavam ansiosamente pelo show de Lady Gaga em Miami na noite desta quarta-feira (3/9) foram surpreendidos com um anúncio de cancelamento feito pouco antes da apresentação. A cantora, atualmente em turnê com a The MayhemBall, explicou que forçou a voz durante o último ensaio e, por orientação médica, não poderia subir ao palco.

