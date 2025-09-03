Lady Gaga lança clipe sombrio e poderoso de “The Dead Dance” A rainha do pop experimental está de volta — e mais ousada do que nunca. Lady... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h58 ) twitter

Lady Gaga lança clipe sombrio e poderoso de Portal Pop Mais

A rainha do pop experimental está de volta — e mais ousada do que nunca. Lady Gaga lançou nesta quarta-feira (3) o aguardado clipe de “The Dead Dance”, seu novo single que promete dominar as paradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse lançamento impactante!

