Lady Gaga lançará ‘Dead Dance’ para a 2ª temporada de ‘Wandinha’ Lady Gaga está de volta ao universo das trilhas sonoras com uma novidade que promete empolgar... Portal Pop Mais|Do R7 04/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lady Gaga lançará ‘Dead Dance’ para a 2ª temporada de ‘Wandinha’ Portal Pop Mais

Lady Gaga está de volta ao universo das trilhas sonoras com uma novidade que promete empolgar os fãs de música e televisão. A artista vencedora do Oscar lançará a canção inédita Dead Dance, composta especialmente para a segunda temporada da série Wandinha (Wednesday, no original), sucesso da Netflix protagonizado por Jenna Ortega.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Brad Pitt quebra próprio recorde de bilheteria com o filme ‘F1’

Calvin Harris anuncia nascimento do 1º filho e transforma placenta em cápsulas; veja fotos

Em meio a onda de demissões, GloboNews dispensa Mauro Paulino após três anos e fala em “renovação” no elenco