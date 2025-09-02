Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Lady Gaga revela capa de seu novo single, “The Dead Dance”

A cantora Lady Gaga divulgou nesta terça-feira (2) a capa oficial de seu novo single, intitulado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Lady Gaga revela capa de seu novo single, Portal Pop Mais

A cantora Lady Gaga divulgou nesta terça-feira (2) a capa oficial de seu novo single, intitulado “The Dead Dance”, e revelou as datas de lançamento da música e de seu videoclipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse lançamento!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.