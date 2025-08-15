Logo R7.com
Lançamentos da semana: Cardi B, Conan Gray, MD Chefe e Major RD, Zé Felipe e mais!

Mais uma lista de lançamentos no ar! Hoje (15), o destaque vai para o novo single...

Mais uma lista de lançamentos no ar! Hoje (15), o destaque vai para o novo single de Cardi B, que chegou entregando muito ritmo e visuais impactantes. Mas a lista traz ainda várias novidades, incluindo a parceria de MD Chefe com Major RD, Alma Djem com Vitor Kley, o novo EP de Zé Felipe e muito mais!

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e novidades musicais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais!

