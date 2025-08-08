Logo R7.com
Lançamentos da semana: Ed Sheeran, Luan Pereira, Mano Walter e mais!

Sexta é dia de lista de lançamentos! Hoje (8), Ed Sheeran encabeça nosso destaque com a...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

ed sheeran Portal Pop Mais

Sexta é dia de lista de lançamentos! Hoje (8), Ed Sheeran encabeça nosso destaque com a faixa “A Little More”, que chega acompanhada de um videoclipe com participação do ator Rupert Grint, de “Harry Potter”.

Para conferir todos os detalhes e novidades da semana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

