Lançamentos da semana: Justin Bieber, BLACKPINK, Viviane Batidão e mais! Nesta sexta-feira (11), a nossa lista de lançamentos não poderia ter outro destaque. Justin Bieber é... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h58 ) twitter

justin-bieber-novo-album-swag-lançamentos Portal Pop Mais

Nesta sexta-feira (11), a nossa lista de lançamentos não poderia ter outro destaque. Justin Bieber é o principal nome da semana, com seu retorno à música após um hiato de três anos. Além do novo álbum do astro canadense, temos ainda novidades do Twice, BLACKPINK, Tyla, Nattan, Viviane Batidão e muito mais! Acompanhe na lista.

