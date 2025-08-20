Laudo revela causa da morte de David Hekili Kenui Bell, ator de Lilo Stitch
O ator David Hekili Kenui Bell, conhecido por sua participação no remake live-action de Lilo & Stitch, da Disney, teve a causa de sua morte revelada em relatório de autópsia divulgado recentemente pelo Departamento de Polícia do Havaí. Ele faleceu no dia 12 de junho, aos 46 anos.
