Lei Maria da Penha completa 19 anos: veja 6 filmes e 5 séries que abordam a violência contra a mulher Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha (nº 11.340) completa 19... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h18 ) twitter

Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha (nº 11.340) completa 19 anos em 2025 como um marco na luta contra a violência doméstica e familiar no Brasil. Inspirada na história de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de duas tentativas de feminicídio cometidas pelo então marido, a legislação endureceu a punição para agressores e criou mecanismos de proteção e acolhimento às vítimas.

