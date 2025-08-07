Lei Maria da Penha completa 19 anos: veja 6 filmes e 5 séries que abordam a violência contra a mulher
Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha (nº 11.340) completa 19...
Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha (nº 11.340) completa 19 anos em 2025 como um marco na luta contra a violência doméstica e familiar no Brasil. Inspirada na história de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de duas tentativas de feminicídio cometidas pelo então marido, a legislação endureceu a punição para agressores e criou mecanismos de proteção e acolhimento às vítimas.
Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha (nº 11.340) completa 19 anos em 2025 como um marco na luta contra a violência doméstica e familiar no Brasil. Inspirada na história de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de duas tentativas de feminicídio cometidas pelo então marido, a legislação endureceu a punição para agressores e criou mecanismos de proteção e acolhimento às vítimas.
Para saber mais sobre os filmes e séries que abordam essa temática tão importante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre os filmes e séries que abordam essa temática tão importante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: