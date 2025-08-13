Logo R7.com
Lenda da música de animes se despede: Nobuo Yamada morre aos 61 anos

O mundo da música e da cultura pop japonesa perdeu nesta sexta-feira (9 de agosto de...

Portal Pop Mais|Do R7

O mundo da música e da cultura pop japonesa perdeu nesta sexta-feira (9 de agosto de 2025) uma de suas vozes mais inesquecíveis. Nobuo Yamada, também reverenciado como NoB, faleceu à tarde, aos 61 anos, vítima de complicações decorrentes de um câncer renal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória e o legado de Nobuo Yamada.

