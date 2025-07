Léo da Bodega e Maneva resgatam as raízes do reggae pernambucano na inédita “Beija-Flor” Léo da Bodega e a banda Maneva unem forças nesta sexta-feira (25) na inédita “Beija-Flor”. A... Portal Pop Mais|Do R7 25/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h38 ) twitter

Léo da Bodega e a banda Maneva unem forças nesta sexta-feira (25) na inédita “Beija-Flor”. A faixa, com letra assinada por Léo e produção de DMAX, marca um momento simbólico na trajetória do cantor e compositor pernambucano: é sua primeira incursão no reggae, gênero que fez parte de sua infância e que agora ganha novo fôlego sob sua ótica autoral. “É uma música muito importante pra mim, não só por ser meu primeiro projeto nesse estilo, mas por realizar isso com uma banda que sempre admirei. É um momento forte pra mim e, acredito, pro movimento cultural da cidade também”, celebra Léo.

Para saber mais sobre essa emocionante colaboração e o impacto cultural que ela representa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

