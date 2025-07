Leo Dias sobre Anitta: “Era obcecado por ela” O jornalista Leo Dias abriu o jogo a respeito de sua antiga amizade com a cantora... Portal Pop Mais|Do R7 12/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

leo dias anitta Portal Pop Mais

O jornalista Leo Dias abriu o jogo a respeito de sua antiga amizade com a cantora Anitta. Ele participou do programa “Sem Censura”, de Cissa Guimarães”, onde se mostrou arrependido com algumas atitudes no passado, incluindo a divulgação da gravidez de Klara Castanho, além, claro, do estopim que levou ao fim da amizade com a funkstar dona do hit “Envolver”.

Para saber mais sobre essa revelação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Paris Jackson diz ter descoberto irregularidades na herança de Michael Jackson

Influencer Sophie Buttini abandona plataformas adultas e desabafa: “doença disfarçada de liberdade”

“Anacrônico”, de Pitty, completa 20 anos e é lançado em CD, vinil e cassete