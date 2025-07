Leo Lins pode ser preso após piada com morte de Preta Gil; entenda O humorista Léo Lins voltou a ser assunto nesta sexta-feira (25). Ele vem sendo duramente criticado... Portal Pop Mais|Do R7 25/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leo Lins pode ser preso após piada com morte de Preta Gil; entenda Portal Pop Mais

O humorista Léo Lins voltou a ser assunto nesta sexta-feira (25). Ele vem sendo duramente criticado após fazer piadas com o câncer e morte de Preta Gil. No último domingo (20), horas após a confirmação do falecimento da cantora, ele teria feito uma dessas piadas durante uma apresentação.

Para saber mais sobre as possíveis consequências legais que Léo Lins pode enfrentar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Saiba se ex-marido tem direito à herança de Preta Gil

Atacante Bruno Henrique vira réu por manipulação de partida

Arnold Schwarzenegger apresenta palestra em São Paulo; veja vídeo