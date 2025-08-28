Léo Pereira nega atraso em pensão alimentícia e se defende de acusações: “Nunca fui inadimplente” O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, de 29 anos, se pronunciou nesta quinta-feira (28) sobre as... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leo Pereira Portal Pop Mais

O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, de 29 anos, se pronunciou nesta quinta-feira (28) sobre as recentes notícias envolvendo uma suposta dívida de pensão alimentícia e disputa judicial com a ex-companheira, Tainá Castro. Por meio de nota oficial, o jogador negou qualquer inadimplência e garantiu estar em dia com todas as suas obrigações legais referentes aos filhos Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Assumidos! Gabriel Medina e Isabella Arantes postam primeira foto juntos

Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir a prima e ex-namorada Marina Dolabella

Vídeo mostra chegada de Hytalo Santos e companheiro em presídio da Paraíba