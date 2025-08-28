Léo Pereira nega atraso em pensão alimentícia e se defende de acusações: “Nunca fui inadimplente”
O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, de 29 anos, se pronunciou nesta quinta-feira (28) sobre as recentes notícias envolvendo uma suposta dívida de pensão alimentícia e disputa judicial com a ex-companheira, Tainá Castro. Por meio de nota oficial, o jogador negou qualquer inadimplência e garantiu estar em dia com todas as suas obrigações legais referentes aos filhos Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5.
