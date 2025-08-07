Leonardo faz pedido inusitado para Poliana Rocha: “Dar um beijo no suvaco”
Na noite da última quarta-feira (6) Poliana Rocha, de 48 anos, viveu um momento íntimo e inusitado ao lado do marido, o cantor sertanejo Leonardo, de 62. Enquanto estavam deitados na cama, curtindo um tempo a dois, Poliana resolveu gravar o marido em um clima descontraído. Foi então que Leonardo, conhecido por seu jeito irreverente, fez um pedido inesperado: “Posso dar um beijo no subaco?”, usando a palavra popular para se referir à axila.
