Leonardo faz pedido inusitado para Poliana Rocha: “Dar um beijo no suvaco” Na noite da última quarta-feira (6) Poliana Rocha, de 48 anos, viveu um momento íntimo e... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h18 ) twitter

Na noite da última quarta-feira (6) Poliana Rocha, de 48 anos, viveu um momento íntimo e inusitado ao lado do marido, o cantor sertanejo Leonardo, de 62. Enquanto estavam deitados na cama, curtindo um tempo a dois, Poliana resolveu gravar o marido em um clima descontraído. Foi então que Leonardo, conhecido por seu jeito irreverente, fez um pedido inesperado: “Posso dar um beijo no subaco?”, usando a palavra popular para se referir à axila.

Para saber mais sobre esse momento divertido e a relação do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

