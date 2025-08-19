Leonardo relembra expulsão de casa por Poliana Rocha: “Tive que pedir perdão”
O cantor Leonardo abriu o coração para o portal LeoDias. Durante a entrevista publicada nesta segunda-feira...
O cantor Leonardo abriu o coração para o portal LeoDias. Durante a entrevista publicada nesta segunda-feira (18), ele falou sobre os altos e baixos de seu casamento com Poliana Rocha. Entre arrependimentos e histórias de brigas, o sertanejo relembrou momentos em que precisou pedir perdão para conseguir voltar para casa.
O cantor Leonardo abriu o coração para o portal LeoDias. Durante a entrevista publicada nesta segunda-feira (18), ele falou sobre os altos e baixos de seu casamento com Poliana Rocha. Entre arrependimentos e histórias de brigas, o sertanejo relembrou momentos em que precisou pedir perdão para conseguir voltar para casa.
Para saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: