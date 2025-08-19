Leonardo relembra expulsão de casa por Poliana Rocha: “Tive que pedir perdão” O cantor Leonardo abriu o coração para o portal LeoDias. Durante a entrevista publicada nesta segunda-feira... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 10h59 ) twitter

O cantor Leonardo abriu o coração para o portal LeoDias. Durante a entrevista publicada nesta segunda-feira (18), ele falou sobre os altos e baixos de seu casamento com Poliana Rocha. Entre arrependimentos e histórias de brigas, o sertanejo relembrou momentos em que precisou pedir perdão para conseguir voltar para casa.

