Leonardo se irrita ao ser questionado sobre Zé Felipe e Virginia O cantor perdeu a paciência ao ser abordado sobre o assunto em um encontro com jornalistas. Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 12h21

leonardo se irrita pergunta virginia ze felipe Portal Pop Mais

O cantor Leonardo, de 62 anos, demonstrou impaciência ao ser perguntado sobre a separação do filho Zé Felipe e da influenciadora Virginia Fonseca. O episódio ocorreu neste fim de semana, em Salvador (BA), onde o sertanejo se apresentou e recebeu jornalistas em seu camarim antes de subir ao palco.

Para mais detalhes sobre a reação de Leonardo e a repercussão da separação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

