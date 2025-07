Letra: ‘Absolvido Por Deus’ – Filipe Ret Filipe Ret lança nesta quinta-feira (17), o álbum “NUME – Epílogo“, O projeto conta com oito... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filipe Ret Portal Pop Mais

Filipe Ret lança nesta quinta-feira (17), o álbum “NUME – Epílogo“, O projeto conta com oito faixasz inéditas, além de colaborações com os artustas BK’, Sain, Alee, Daniel Shadow, Orochi, entre outros artistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades do álbum!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

“Lilo & Stitch” ultrapassa 1 bilhão de dólares em bilheteria

Novo visual do Jão CHOCA fãs! Veja fotos

Tony Salles é criticado por ausência em festa da filha e dá resposta em internauta: “O pai trabalha”