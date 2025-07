Letra e tradução: ‘Big Poe’ – Tyler, The Creator O rapper Tyler, The Creator lançou hoje (21) o seu nono álbum de estúdio, ‘Don’t Tap... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tyler The Creator Portal Pop Mais

O rapper Tyler, The Creator lançou hoje (21) o seu nono álbum de estúdio, ‘Don’t Tap The Glass’. O disco possui 10 faixas inéditas, incluindo uma parceria com Pharrell Williams.

Para saber mais sobre a letra e a tradução de ‘Big Poe’, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Bela Gil sobre a morte da irmã: ‘Minha maior grande perda’

Em último vídeo, Preta Gil apareceu debilitada ao lado de amigos nos EUA; assista

Carolina Dieckmann se despede de Preta Gil e revela que esteve ao lado da amiga em seus últimos momentos de vida: “Nossa conexão me chamou”