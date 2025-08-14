Logo R7.com
Letra e tradução de ‘Love Is Like’ – Maroon 5 ft. Lil Wayne

Portal Pop Mais|Do R7

Nesta sexta-feira (15), o Maroon 5 lança seu novo álbum, intitulado Love is Like. O compilado apresenta 10 novas faixas, incluindo parcerias com Lil Wayne e LISA (BLACKPINK).

