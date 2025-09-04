Letra e tradução de ‘OPEN UP YOUR HEART’ – Justin Bieber Justin Bieber provocou surpresa ao anunciar seu oitavo álbum de estúdio, Swag II, lançado nesta sexta-feira... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

justin bieber swag II Portal Pop Mais

Justin Bieber provocou surpresa ao anunciar seu oitavo álbum de estúdio, Swag II, lançado nesta sexta-feira (5). O disco promete continuar essa fase criativa de Justin, mas com foco ainda mais voltado para o pop — ao contrário do estilo R&B e mais experimental do álbum anterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

O que acontece com a grife Armani depois da morte de Giorgio Armani?

Karol G recebe fãs na porta de hotel em São Paulo; veja vídeo

Ana Castela deixa de seguir Gustavo Mioto após unfollow do cantor