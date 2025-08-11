Liam Neeson e Pamela Anderson falam sobre parceria em ‘Corra que a Polícia Vem Aí’
A comédia “Corra que a Polícia Vem Aí” chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (14), trazendo uma dupla que surpreende: Liam Neeson e Pamela Anderson contracenam pela primeira vez juntos, e a química entre eles já chamou atenção nos bastidores. Em entrevista, os dois revelaram como foi o encontro e o trabalho lado a lado no filme.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa parceria inusitada!
