Ligação polêmica na madrugada entre Virginia Fonseca e Neymar põe fim à parceria em perfume

A ligação de madrugada de Virginia Fonseca para Neymar resultou no fim da colaboração entre a...

A ligação de madrugada de Virginia Fonseca para Neymar resultou no fim da colaboração entre a influenciadora e o jogador. A própria Virginia confirmou a notícia durante uma live de sua empresa de cosméticos, revelando que o contrato da parceria se encerrou e que o perfume, lançado em 2023 com o nome do atleta, precisou ser relançado sob outra marca.

