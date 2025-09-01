Ligação polêmica na madrugada entre Virginia Fonseca e Neymar põe fim à parceria em perfume
A ligação de madrugada de Virginia Fonseca para Neymar resultou no fim da colaboração entre a...
A ligação de madrugada de Virginia Fonseca para Neymar resultou no fim da colaboração entre a influenciadora e o jogador. A própria Virginia confirmou a notícia durante uma live de sua empresa de cosméticos, revelando que o contrato da parceria se encerrou e que o perfume, lançado em 2023 com o nome do atleta, precisou ser relançado sob outra marca.
A ligação de madrugada de Virginia Fonseca para Neymar resultou no fim da colaboração entre a influenciadora e o jogador. A própria Virginia confirmou a notícia durante uma live de sua empresa de cosméticos, revelando que o contrato da parceria se encerrou e que o perfume, lançado em 2023 com o nome do atleta, precisou ser relançado sob outra marca.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: