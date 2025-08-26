Logo R7.com
Lil Nas X deixa prisão em LA após pagar fiança milionária

Lil Nas X deixou a prisão de Los Angeles nesta segunda-feira (25) depois de pagar fiança...

Lil Nas X deixou a prisão de Los Angeles nesta segunda-feira (25) depois de pagar fiança de US$ 75 mil (cerca de R$ 406 mil). O rapper de 26 anos havia sido preso na última quinta-feira (21), após ser detido por agressão a policiais e resistência à prisão. O caso aconteceu em Studio City, quando ele foi flagrado andando de cueca e botas de cowboy pela Ventura Boulevard durante a madrugada.

