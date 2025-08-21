Lil Nas X é algemado e hospitalizado após ser flagrado andando de cueca por Los Angeles
Lil Nas X foi algemado e hospitalizado após ser encontrado vagando pelas ruas de Los Angeles apenas de cueca e botas, em um episódio que gerou preocupação entre fãs e autoridades. O rapper de 26 anos, conhecido por sucessos como “Old Town Road”, foi visto por volta das 4h da manhã desta quinta-feira (21) na Ventura Boulevard, em Studio City.
