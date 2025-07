Lorde afirma que terapia com MDMA ajudou a superar traumas – O que diz a ciência sobre esse tratamento? A cantora neozelandesa Lorde afirmou, em entrevista para o programa The Late Show with Stephen Colbert,... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 08h37 ) twitter

lorde Portal Pop Mais

A cantora neozelandesa Lorde afirmou, em entrevista para o programa The Late Show with Stephen Colbert, nos EUA, que participou de um tratamento experimental com MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina) que a permitiu superar o medo de se apresentar ao vivo. Segundo a artista, a terapia foi realizada com acompanhamento de profissionais, sem o uso recreativo da substância.

Para saber mais sobre os benefícios e a ciência por trás do uso do MDMA na terapia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

