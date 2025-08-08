Lore Improta volta à academia após cirurgia nos dois pés e faz desabafo: “Fiquei sem andar” Lore Improta, de 31 anos, voltou com tudo aos treinos na academia quase três meses após... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h18 ) twitter

Lore Improta volta à academia após cirurgia nos dois pés e faz desabafo: Portal Pop Mais

Lore Improta, de 31 anos, voltou com tudo aos treinos na academia quase três meses após passar por uma cirurgia nos dois pés. O procedimento foi necessário para tratar o Neuroma de Morton, uma condição que causa dores e formigamento devido ao espessamento do tecido ao redor de um nervo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre a recuperação de Lore!

