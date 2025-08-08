Logo R7.com
Lore Improta volta à academia após cirurgia nos dois pés e faz desabafo: “Fiquei sem andar”

Lore Improta, de 31 anos, voltou com tudo aos treinos na academia quase três meses após...

Lore Improta volta à academia após cirurgia nos dois pés e faz desabafo:

Lore Improta, de 31 anos, voltou com tudo aos treinos na academia quase três meses após passar por uma cirurgia nos dois pés. O procedimento foi necessário para tratar o Neuroma de Morton, uma condição que causa dores e formigamento devido ao espessamento do tecido ao redor de um nervo.

