Luan Santana aproveita passeio em família com Jade Magalhães e a filha, Serena, em Portugal
Durante sua estadia em Portugal, o cantor Luan Santana, 34, compartilhou nesta terça-feira (19) um passeio...
Durante sua estadia em Portugal, o cantor Luan Santana, 34, compartilhou nesta terça-feira (19) um passeio em família ao lado da esposa, Jade Magalhães, 31, e da filha, Serena, de 7 meses. O artista registrou o momento especial enquanto caminhava com o carrinho da bebê pelas ruas do país europeu
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse passeio encantador!
