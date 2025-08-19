Luan Santana aproveita passeio em família com Jade Magalhães e a filha, Serena, em Portugal Durante sua estadia em Portugal, o cantor Luan Santana, 34, compartilhou nesta terça-feira (19) um passeio... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h59 ) twitter

Durante sua estadia em Portugal, o cantor Luan Santana, 34, compartilhou nesta terça-feira (19) um passeio em família ao lado da esposa, Jade Magalhães, 31, e da filha, Serena, de 7 meses. O artista registrou o momento especial enquanto caminhava com o carrinho da bebê pelas ruas do país europeu

