Luana Piovani compartilha vídeo com críticas a Dado Dolabella após novas acusações de agressão A atriz Luana Piovani, de 48 anos, voltou a se posicionar contra o ex-namorado Dado Dolabella,... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 08h38 ) twitter

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, voltou a se posicionar contra o ex-namorado Dado Dolabella, de 45, após o ator ser citado em um episódio de suposta agressão envolvendo a cantora Wanessa Camargo, de 42, e o sertanejo Luan Pereira, de 22. Segundo relatos, Dado teria se exaltado ao desconfiar de um possível flerte entre Wanessa e o cantor.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as declarações de Luana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

